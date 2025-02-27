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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Київ  •  УНН

 • 107440 перегляди

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Депутатка Южаніна розкритикувала законопроєкт №13007 щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. Вона працює над альтернативним проєктом для усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості роботи Фонду.

Член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у коментарі УНН розкритикувала законопроєкт №13007 щодо діяльності Фонду гарантування вкладів, заявивши, що депутати, які його підписали, не до кінця розуміють його наслідки. Вона наголосила на необхідності перегляду діяльності Фонду, зокрема в частині прозорості конкурсного відбору керівництва.

Контекст

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування". Після детального вивчення документу стало зрозуміло, що запропоновані зміни суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики.

На сьогодні ми спільно з експертами розбираємо всі норми, які запропоновані цим проєктом закону 13007. Чому? Тому що взагалі діяльність Фонду гарантування вкладів - це така складна тема, це така інституція в лоні Національного банку, але наділена великими повноваженнями, при тому, які вже викликають з боку експертів, суспільства, юристів, адвокатів, дуже велику кількість питань. Тому, знаєте, коли голова комітету запропонував членам комітету доєднатися до нібито прогресивного проєкту закону про зміни в закон про Фонд гарантування вкладів, я здивувалася

- зазначила Южаніна.

За її словами, депутати, які долучилися до підписання документу, не до кінця розуміють його зміст і наслідки. "Впевнена, що підписанти цього проєкту закону абсолютно не знають дію цих норм, в чому полягають зміни. Взагалі в роботі цієї інституції ніхто в комітеті не намагається розібратися", - зазначила Южаніна.

Вона підкреслила, що робота Фонду гарантування вкладів потребує серйозного перегляду, зокрема в частині конкурсного відбору керівництва та співробітників, які наразі мають величезні повноваження, можливо, навіть більші, ніж у контролюючих органів.

У зв’язку з цим Южаніна разом з командою експертів працює над альтернативним законопроєктом. Вона зазначила, що цей варіант буде спрямований на усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості роботи Фонду, щоб його діяльність відповідала сучасним стандартам виконавчої влади.

Ми працюємо над альтернативним законопроєктом. Зібралася люди, які не зі слів розбираються і знають, і можуть проаналізувати, продемонструвати, в чому є проблеми для банків, які потрапляють в руки Фонду гарантування вкладів, де є величезні корупційні можливості. От з цим ми зараз розбираємося для того, щоб все ці норми прибрати і запропонувати депутатам прийняти зміни, які посилять інституцію не для їхнього особистого збагачення чи використання майна банків, які потрапляють до них, а все ж таки з метою реалізації завдань, які перед ними поставлені. Це забезпечення всіх вимог кредиторів і в тому числі Національного банку України

- наголосила Южаніна.

Додамо

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко розкритикував законопроєкт Гетманцева в частині обмеження строків для оскарження в судах рішень ФГВФО до 1 місяця. За його словами, це суперечить загальним засадам цивільного законодавства і створює передумови для зловживань відповідальними посадовими особами. Юрист наголосив, що це не відповідає статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також суперечить практиці Європейського суду з прав людини, що вимагає забезпечення розумних строків для звернення до суду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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