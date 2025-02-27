"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в комментарии УНН раскритиковала законопроект №13007 о деятельности Фонда гарантирования вкладов, заявив, что депутаты, которые его подписали, не до конца понимают его последствия. Она подчеркнула необходимость пересмотра деятельности Фонда, в частности в части прозрачности конкурсного отбора руководства.

Контекст

Председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования». После детального изучения документа стало понятно, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцев нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски.

На сегодня мы совместно с экспертами разбираем все нормы, которые предложены этим проектом закона 13007. Почему? Потому что вообще деятельность Фонда гарантирования вкладов - это такая сложная тема, это такая институция в лоне Национального банка, но наделенная большими полномочиями, при том, которые уже вызывают со стороны экспертов, общества, юристов, адвокатов, очень большое количество вопросов. Поэтому, знаете, когда председатель комитета предложил членам комитета присоединиться к якобы прогрессивному проекту закона об изменениях в закон о Фонде гарантирования вкладов, я удивилась - отметила Южанина.

По ее словам, депутаты, которые присоединились к подписанию документа, не до конца понимают его содержание и последствия. «Уверена, что подписанты этого проекта закона абсолютно не знают действие этих норм, в чем заключаются изменения. Вообще в работе этой институции никто в комитете не пытается разобраться», - отметила Южанина.

Она подчеркнула, что работа Фонда гарантирования вкладов требует серьезного пересмотра, в частности в части конкурсного отбора руководства и сотрудников, которые сейчас имеют огромные полномочия, возможно, даже больше, чем у контролирующих органов.

В связи с этим Южанина вместе с командой экспертов работает над альтернативным законопроектом. Она отметила, что этот вариант будет направлен на устранение коррупционных рисков и обеспечение прозрачности работы Фонда, чтобы его деятельность соответствовала современным стандартам исполнительной власти.

Мы работаем над альтернативным законопроектом. Собралась люди, которые не со слов разбираются и знают, и могут проанализировать, продемонстрировать, в чем есть проблемы для банков, которые попадают в руки Фонда гарантирования вкладов, где есть огромные коррупционные возможности. Вот с этим мы сейчас разбираемся для того, чтобы все эти нормы убрать и предложить депутатам принять изменения, которые усилят институт не для их личного обогащения или использования имущества банков, которые попадают к ним, а все же с целью реализации задач, которые перед ними поставлены. Это обеспечение всех требований кредиторов и в том числе Национального банка Украины - подчеркнула Южанина.

Добавим

Основатель юридической компании «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФЛ до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, требующей обеспечения разумных сроков для обращения в суд.