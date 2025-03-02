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рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

Киев • УНН

 • 105096 просмотра

В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.

рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

В Средиземном море на этом этапе зафиксировано четыре вражеских корабля, три из которых оснащены крылатыми ракетами типа «Калибр». Общее количество ракет, которое эти корабли могут выпустить, достигает 26 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Впрочем, в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются.

Кроме того, в течение последних суток зафиксировано прохождение шести судов через Керченский пролив. Четыре из них продолжили движение в направлении Черного моря, а два - в Азовское. Одно судно двигалось со стороны Босфора, что может свидетельствовать об активизации движения через стратегически важные морские пути.

В то же время враждебная сторона продолжает нарушать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на своих судах.

В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей01.03.25, 06:33 • 36994 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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