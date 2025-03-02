рф розмістила у Середземному морі кораблі з 26 "Калібрами" - що відомо

У Середземному морі на цьому етапі зафіксовано чотири ворожі кораблі, три з яких оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість ракет, яку ці кораблі можуть випустити, досягає 26 одиниць. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Втім у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, протягом останньої доби зафіксовано проходження шести суден через Керченську протоку. Чотири з них продовжили рух у напрямку Чорного моря, а два – до Азовського. Одне судно рухалось із боку Босфору, що може свідчити про активізацію руху через стратегічно важливі морські шляхи.

Водночас ворожа сторона продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

У Чорному та Азовському морях - без ворожих кораблів