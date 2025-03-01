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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Чорному та Азовському морях - без ворожих кораблів

Київ • УНН

 • 36997 перегляди

В акваторії Чорного та Азовського морів немає російських військових кораблів. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту крилаті ракети "Калібр".

У Чорному та Азовському морях - без ворожих кораблів

В акваторії Чорного та Азовського морів відсутні російські військові кораблі. У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких три є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп до 26 ракет. Про це повідомили Військово-Морські Сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 01.03.2025 у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у дописі.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 12 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

Віта Зеленецька

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