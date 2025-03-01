В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей
Киев • УНН
В акватории Черного и Азовского морей нет российских военных кораблей. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту крылатые ракеты "Калибр".
В акватории Черного и Азовского морей отсутствуют российские военные корабли. В Средиземном море находятся четыре вражеских корабля, среди которых три являются носителями крылатых ракет "калибр", общий залп до 26 ракет. Об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 01.03.2025 в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 12 судов, из них 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 11 судов, из них 8 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
По данным ISW от 1 марта, оккупанты достигли продвижения вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.