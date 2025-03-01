російські війська просунулися одразу на 4 напрямках фронту: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW), оприлюднений 01 березня 2025 року.

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Зазначається, що 28 лютого російські війська продовжували атакувати в Курській області, але не просунулися. Бої тривали на північний захід від Суджі в районі Старої Сорочини і Лебедевки, на північ від Суджі в районі Малої Локні та на південь від Суджі в районі Куріловки.

"Воєнкори" рф стверджували, що Сили оборони України контратакують біля Лебедєвки та Свердлікового (на північний захід від Суджі).

28 лютого війська рф продовжували стверджувати, що діють поблизу міжнародного кордону в Сумській області. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України визнали, що окупанти атакували вздовж міжнародного кордону поблизу Басівки та Новенького (на північ від міста Суми та на захід від Суджі) - йдеться у дописі аналітиків ISW.

російський блогер заявив, що підрозділи ВДВ рф діють біля міжнародного кордону в Сумській області. російські та українські джерела ISW повідомили, що війська рф атакували поблизу Новенького 20 і 25 лютого і що вони намагаються перерізати українські шляхи постачання до Курського плацдарму.

Операція рф №1 - Харківська область

28 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська росії 27 і 28 лютого атакували в районі Липців та Вовчанська.

Операція рф №2 - Луганська область

28 лютого російські загарбники продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. 28 лютого війська рф наступали на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки.

28 лютого російський "воєнкор" заявив, що 27 лютого путінські війська начебто успішно завдали удару по українському мосту через річку Оскіл біля Осинового (на південь від Куп’янська) за допомогою плануючої бомби ФАБ-1500 - звітує Інститут вивчення війни.

російський блогер стверджував, що удар пошкодив міст, змусивши ЗСУ покладатися на дві перекрави, що залишилися, через річку Оскіл для матеріально-технічного забезпечення.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на Боровому напрямку 28 лютого.

28 лютого війська рф продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. російські окупанти атакували біля Зеленої Долини, Іванівки, Ямполівки, Торського і Колодязів 27 і 28 лютого.

Операція рф №3 - Донецька область

28 лютого війська рф продовжили наступ на Сіверському напрямку, але не просунулися. 28 лютого російські загарбники атакували в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Офіцер української бригади, яка діяла на Сіверському напрямку, заявив, що російські окупанти на цьому напрямку здебільшого ведуть штурм піхоти та час від часу проводять механізовані штурми.

28 лютого війська рф наступали на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. Загарбники атакували біля самого Часового Яру, поблизу Оріхово-Василівки, Васюківки, Предтечиного 27 і 28 лютого.

російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України успішно контратакували в мікрорайоні Новопівничний на заході Часового Яру.

Офіцер української роти, яка діяла в напрямку Часів Яр, заявив, що росіяни відправляють поранених, щоб спочатку атакувати позиції ЗСУ, а потім наступають краще навчені солдати. Також офіцер розповів, що росіяни в основному використовують старі танки на цьому районі.

28 лютого війська рф продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Кримського, Дачного, Щербинівки та Леонідівки 27 і 28 лютого.

російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували на західних околицях Торецька та Щербинівці.

Пов'язаний з кремлем російський блогер розповідав, що війська рф не можуть перекинути техніку в Торецьк і пересуватися по населеному пункту невеликими групами піхоти через загрозу ударів українських безпілотників. "Воєнкор" охарактеризував Торецьк як велику "сіру зону".

російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 і 27 лютого, показують, що загарбники просунулися в центрі Піщаного та захопили село Запоріжжя (на південний захід від Покровська).

Війська рф атакували під самим Покровськом, поблизу Тарасівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Березівки, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Надіївки, Успенівки, Піщаного, Преображенки, Богданівки, Новоолександрівки 27 і 28 лютого.

російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували в районі Новоолександрівки та Новосергіївки (на південний захід від Покровська).

Начальник оперативного планування батальйону ЗСУ, який діє на Покровському напрямку, заявив, що росіяни часто розгортають лише 1-2 солдатів для захоплення позицій, а через загрозу ударів українських безпілотників по російській техніці ворогу іноді доводиться долати пішки до 10 км до лінії зіткнення.

російські окупанти нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 27 лютого показують, що загарбники незначно просунулися на північ від Андріївки (на захід від Курахового).

27 і 28 лютого війська рф наступали на захід від Курахового в районі Костянтинополя та Андріївки.

28 лютого речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що військове командування рф продовжує перекидати збільшену кількість бронетехніки на Курахівському напрямку, незважаючи на значні втрати. Він зазначив, що на Курахівському напрямку ситуація складніша, ніж на Покровському.

Також Трегубов заявив, що війська рф зараз отримують користь від мерзлого ґрунту на Курахівському напрямку, і що прийдешнє потепління знизить ефективність російських атак і маневреність бронетехніки.

Нещодавно війська рф просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що окупанти просунулися на схід від Бурлацького.

російські загарбники атакували біля Дніпроенергії, Скудного, Бурлацького, в напрямку Шевченка, біля Привільного, в напрямку Вільного Поля, біля Новодарівки, Рівнополя і Новополя 27 і 28 лютого.

російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували біля Привільного та Вільного Поля.

російські окупанти нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні кадри від 27 лютого показують, як ЗСУ завдають ударів по російських позиціях у південних П'ятихатках, що вказує на те, що росіяни нещодавно просунулися до цього населеного пункту

27 і 28 лютого війська рф наступали в районі Чарівного, Степового, Кам'янського, Новоандріївки та П'ятихаток.

російські "воєнкори" почали стверджувати, що 20 лютого путінські війська активізувалися і наступали під П'ятихатками.

Українські джерела ISW попереджали про можливу активізацію російської активності на Запорізькому напрямку в листопаді 2024 року, але станом на цей звіт експерти не помітили ознак того, що війська рф планують узгоджену широкомасштабну наступальну операцію на заході Запорізької області.

Лінія фронту на захід від Оріхова була відносно неактивною після українського контрнаступу влітку 2023 року, додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 28 лютого у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що з початку доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 26 атак, а українські воїни знищили 169 окупантів.

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