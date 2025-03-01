российские войска продвинулись сразу на 4 направлениях фронта: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW), обнародованный 01 марта 2025 года.

Детали

Отмечается, что 28 февраля российские войска продолжали атаковать в Курской области, но не продвинулись. Бои продолжались на северо-запад от Суджи в районе Старой Сорочины и Лебедевки, к северу от Суджи в районе Малой Локни и к югу от Суджи в районе Куриловки.

"Военкоры" рф утверждали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Лебедевки и Свердликово (к северо-западу от Суджи).

28 февраля войска рф продолжали утверждать, что действуют вблизи международной границы в Сумской области. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины признали, что оккупанты атаковали вдоль международной границы вблизи Басовки и Новенького (к северу от города Сумы и к западу от Суджи) - говорится в заметке аналитиков ISW.

российский блогер заявил, что подразделения ВДВ рф действуют возле международной границы в Сумской области. российские и украинские источники ISW сообщили, что войска рф атаковали вблизи Новенького 20 и 25 февраля и что они пытаются перерезать украинские пути снабжения к Курскому плацдарму.

Операция рф №1 - Харьковская область

28 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска россии 27 и 28 февраля атаковали в районе Липцов и Волчанска.

Операция рф №2 - Луганская область

28 февраля российские захватчики продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. 28 февраля войска рф наступали к северу от Купянска в районе Кондрашовки.

28 февраля российский "военкор" заявил, что 27 февраля путинские войска якобы успешно нанесли удар по украинскому мосту через реку Оскол возле Осинового (к югу от Купянска) с помощью планирующей бомбы ФАБ-1500 - отчитывается Институт изучения войны.

российский блогер утверждал, что удар повредил мост, заставив ВСУ полагаться на две оставшиеся переправы через реку Оскол для материально-технического обеспечения.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на Боровом направлении 28 февраля.

28 февраля войска рф продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. российские оккупанты атаковали возле Зеленой Долины, Ивановки, Ямполовки, Торского и Колодязов 27 и 28 февраля.

Операция рф №3 - Донецкая область

28 февраля войска рф продолжили наступление на Северском направлении, но не продвинулись. 28 февраля российские захватчики атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Северском направлении, заявил, что российские оккупанты на этом направлении в основном ведут штурм пехоты и время от времени проводят механизированные штурмы.

28 февраля войска рф наступали на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. Захватчики атаковали возле самого Часового Яра, вблизи Орехово-Васильевки, Васюковки, Предтечино 27 и 28 февраля.

российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины успешно контратаковали в микрорайоне Новосеверный на западе Часового Яра.

Офицер украинской роты, которая действовала в направлении Часов Яр, заявил, что россияне отправляют раненых, чтобы сначала атаковать позиции ВСУ, а потом наступают лучше обученные солдаты. Также офицер рассказал, что россияне в основном используют старые танки на этом районе.

28 февраля войска рф продолжали наступательные действия на торецком направлении, но не продвинулись. российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Крымского, Дачного, Щербиновки и Леонидовки 27 и 28 февраля.

российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали на западных окраинах Торецка и Щербиновке.

Связанный с кремлем российский блогер рассказывал, что войска рф не могут перебросить технику в Торецк и передвигаться по населенному пункту небольшими группами пехоты из-за угрозы ударов украинских беспилотников. "Военкор" охарактеризовал Торецк как большую „серую зону".

российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 27 февраля, показывают, что захватчики продвинулись в центре Песчаного и захватили село Запорожье (к юго-западу от Покровска).

Войска рф атаковали под самым Покровском, вблизи Тарасовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Березовки, Лысовки, Новоукраинки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Надеевки, Успеновки, Песчаного, Преображенки, Богдановки, Новоалександровки 27 и 28 февраля.

российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Новоалександровки и Новосергиевки (на юго-запад от Покровска).

Начальник оперативного планирования батальона ВСУ, который действует на Покровском направлении, заявил, что россияне часто разворачивают лишь 1-2 солдат для захвата позиций, а из-за угрозы ударов украинских беспилотников по российской технике врагу иногда приходится преодолевать пешком до 10 км до линии соприкосновения.

российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 27 февраля показывают, что захватчики незначительно продвинулись к северу от Андреевки (к западу от Курахово).

27 и 28 февраля войска рф наступали к западу от Курахово в районе Константинополя и Андреевки.

28 февраля спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что военное командование рф продолжает перебрасывать увеличенное количество бронетехники на Кураховском направлении, несмотря на значительные потери. Он отметил, что на Кураховском направлении ситуация сложнее, чем на Покровском.

Также Трегубов заявил, что войска рф сейчас получают пользу от мерзлой почвы на Кураховском направлении, и что грядущее потепление снизит эффективность российских атак и маневренность бронетехники.

Недавно войска рф продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись на восток от Бурлацкого.

российские захватчики атаковали возле Днепроэнергии, Скудного, Бурлацкого, в направлении Шевченко, возле Привольного, в направлении Свободного Поля, возле Новодаровки, Ровнополя и Новополя 27 и 28 февраля.

российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали возле Привольного и Свободного Поля.

российские оккупанты недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные кадры от 27 февраля показывают, как ВСУ наносят удары по российским позициям в южных Пятихатках, что указывает на то, что россияне недавно продвинулись к этому населенному пункту

27 и 28 февраля войска рф наступали в районе Чаривного, Степного, Каменского, Новоандреевки и Пятихаток.

российские "военкоры" начали утверждать, что 20 февраля путинские войска активизировались и наступали под Пятихатками.

Украинские источники ISW предупреждали о возможной активизации российской активности на Запорожском направлении в ноябре 2024 года, но по состоянию на этот отчет эксперты не заметили признаков того, что войска рф планируют согласованную широкомасштабную наступательную операцию на западе Запорожской области.

Линия фронта к западу от Орехова была относительно неактивной после украинского контрнаступления летом 2023 года, добавили в Институте изучения войны.

Напомним, 28 февраля в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения между ВСУ и российскими войсками. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак, а украинские воины уничтожили 169 оккупантов.

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