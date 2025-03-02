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Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Киев • УНН

 • 106080 просмотра

Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.

Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Детали

Во время встречи министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Украины Александра Камышина и министра стратегической промышленности Украины Германа Сметанина было достигнуто принципиальное соглашение о создании совместного производства стратегического вооружения на территории Литвы. Эта инициатива является результатом предыдущих договоренностей между президентами обеих стран, направленных на развитие оборонной промышленности и укрепление восточного фланга НАТО.

По словам Довиле Шакалиене, Литва намерена и в дальнейшем поддерживать Украину не только путем закупки военной продукции, но и через расширение стратегического партнерства в сфере производства. Поэтому выделено 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, и эта сумма в перспективе может возрасти.

Александр Камышин подчеркнул, что эта инициатива является логическим продолжением многолетнего сотрудничества между странами. Он отметил, что расширение производственных мощностей в Литве усиливает не только обороноспособность Украины, но и общую безопасность Балтийского региона.

Литва предоставит дополнительные системы ПВО для Украины24.02.25, 12:13 • 18005 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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