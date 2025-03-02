Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс
Киев • УНН
Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.
Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.
Детали
Во время встречи министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Украины Александра Камышина и министра стратегической промышленности Украины Германа Сметанина было достигнуто принципиальное соглашение о создании совместного производства стратегического вооружения на территории Литвы. Эта инициатива является результатом предыдущих договоренностей между президентами обеих стран, направленных на развитие оборонной промышленности и укрепление восточного фланга НАТО.
По словам Довиле Шакалиене, Литва намерена и в дальнейшем поддерживать Украину не только путем закупки военной продукции, но и через расширение стратегического партнерства в сфере производства. Поэтому выделено 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, и эта сумма в перспективе может возрасти.
Александр Камышин подчеркнул, что эта инициатива является логическим продолжением многолетнего сотрудничества между странами. Он отметил, что расширение производственных мощностей в Литве усиливает не только обороноспособность Украины, но и общую безопасность Балтийского региона.
Литва предоставит дополнительные системы ПВО для Украины24.02.25, 12:13 • 18005 просмотров