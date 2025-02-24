Литва предоставит дополнительные системы ПВО для Украины
Киев • УНН
Литва предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Президент Науседа призвал союзников к совместному производству вооружения и расширению программ подготовки украинских военных.
Литва предоставит Украине дополнительные системы ПВО и призывает союзников активнее поддерживать украинскую армию, в частности через совместное производство вооружения.
Об этом пишет УНН со ссылкой на саммит «Поддерживай Украину» с участием мировых лидеров.
Президент Гитанас Науседа отметил необходимость совместного производства вооружения с Украиной, расширения программ подготовки военных и снятия ограничений на использование западного оружия.
Я хотел бы изложить предложения для всех лидеров стран, которые поддерживают Украину. Во-первых, мы должны безотлагательно обеспечить поддержку Украины современным вооружением, в соответствии с потребностями, в частности, системами ПВО и способностью наносить удары на большую дальность. Кроме того, убедиться, что нет никаких ограничений на применение этого оружия. Литва обеспечит дополнительные системы ПВО, как мы и договаривались. Далее мы должны инвестировать в военно-промышленный комплекс Украины. И мы должны делать больше. Должны обеспечивать совместное производство с Украиной. Ведь технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим
Также он отметил, что нужно расширить программы подготовки для Вооруженных сил Украины.
Мы должны усилить их военную готовность, боевую эффективность и дальнейшую интеграцию с силами НАТО. Мы должны провести также учения на территории Украины
Напомним,
Финляндия предоставит 4,5 млн евро для второй фазы Фонда партнерства по восстановлению Украины на 2025-2027 годы. Средства направят на поддержку стабильности и единства украинцев в пострадавших регионах, а также на базовые услуги и гуманитарные нужды.
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