Литва надасть додаткові системи ППО для України

Литва надасть Україні додаткові системи ППО та закликає союзників активніше підтримувати українську армію, зокрема через спільне виробництво озброєння.

Про це пише УНН з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів.

Президент Гітанас Науседа наголосив на необхідності спільного виробництва озброєння з Україною, розширення програм підготовки військових та зняття обмежень на використання західної зброї.

Я хотів би викласти пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По-перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням, відповідно до потреб, зокрема, системами ППО та спроможністю наносити удари на велику дальність. Крім того, переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва забезпечить додаткові системи ППО, як ми і домовлялися. Далі ми повинні інвестувати у військово-промисловий комплекс України. І ми маємо робити більше. Маємо забезпечувати спільне виробництво з Україною. Адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим