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Литва інвестує 20 млн євро в український оборонно-промисловий комплекс

Київ • УНН

 • 106085 перегляди

Литва виділить 20 мільйонів євро на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Країни створять спільне виробництво стратегічного озброєння на території Литви.

Литва інвестує 20 млн євро в український оборонно-промисловий комплекс

Литва виділить 20 мільйонів євро на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі міністра національної оборони Литви Довіле Шакалієне, старшого радника президента України Олександра Камишина та міністра стратегічної промисловості України Германа Сметаніна було досягнуто принципової угоди щодо створення спільного виробництва стратегічного озброєння на території Литви. Ця ініціатива є результатом попередніх домовленостей між президентами обох країн, спрямованих на розвиток оборонної промисловості та зміцнення східного флангу НАТО.

За словами Довіле Шакалієне, Литва має намір і надалі підтримувати Україну не лише шляхом закупівлі військової продукції, а й через розширення стратегічного партнерства у сфері виробництва. Відтак виділено 20 мільйонів євро на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, і ця сума в перспективі може зрости.

Олександр Камишин підкреслив, що ця ініціатива є логічним продовженням багаторічної співпраці між країнами. Він зазначив, що розширення виробничих потужностей у Литві посилює не лише обороноздатність України, а й загальну безпеку Балтійського регіону.

Литва надасть додаткові системи ППО для України24.02.25, 12:13 • 18005 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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