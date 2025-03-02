Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19177 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 38133 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69395 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219863 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126356 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394606 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313400 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214277 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244502 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255303 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12508 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14395 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 10818 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17512 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14865 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135257 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219863 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394606 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256195 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313400 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5286 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17512 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47643 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72940 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57976 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

Киев • УНН

 • 52196 просмотра

Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.

Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом

В Вашингтоне федеральный судья принял решение, которое признает действия президента Дональда Трампа по увольнению главы Офиса специального прокурора незаконными. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Это решение стало важным шагом в юридической борьбе за дальнейшую судьбу Хэмптона Деллингера, которого Трамп уволил с этой должности в прошлом месяце.

Решение суда ставит под сомнение законность увольнения, поскольку президент не придерживался необходимых процедур, требуемых федеральным законодательством для таких случаев. Специальные прокуроры, согласно правилам, могут быть отстранены только из-за серьезных нарушений, таких как неэффективность или служебные преступления, однако в письме Трампа не содержалось никаких конкретных обоснований.

Деллингер, в свою очередь, обжаловал свое увольнение, заявив, что оно является нарушением его прав и против него не было выдвинуто никаких обвинений, которые могли бы обосновать такую отставку. После этого судья Джексон предоставил временный запрет на его увольнение, что позволило сохранить должность спецпрокурора, пока идет рассмотрение дела.

Кроме того, администрация Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд, но ее не поддержали - суд оставил решение без изменений. Ожидается, что окончательное слово по делу может сказать Верховный суд, если апелляция продолжится.

Апелляционный суд США отклонил попытку Трампа заморозить федеральные расходы12.02.25, 12:02 • 25319 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Верховный суд Соединенных Штатов
Вашингтон
Дональд Трамп
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49