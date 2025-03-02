Суд США признал незаконным увольнение спецпрокурора Трампом
Киев • УНН
Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.
В Вашингтоне федеральный судья принял решение, которое признает действия президента Дональда Трампа по увольнению главы Офиса специального прокурора незаконными. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
Это решение стало важным шагом в юридической борьбе за дальнейшую судьбу Хэмптона Деллингера, которого Трамп уволил с этой должности в прошлом месяце.
Решение суда ставит под сомнение законность увольнения, поскольку президент не придерживался необходимых процедур, требуемых федеральным законодательством для таких случаев. Специальные прокуроры, согласно правилам, могут быть отстранены только из-за серьезных нарушений, таких как неэффективность или служебные преступления, однако в письме Трампа не содержалось никаких конкретных обоснований.
Деллингер, в свою очередь, обжаловал свое увольнение, заявив, что оно является нарушением его прав и против него не было выдвинуто никаких обвинений, которые могли бы обосновать такую отставку. После этого судья Джексон предоставил временный запрет на его увольнение, что позволило сохранить должность спецпрокурора, пока идет рассмотрение дела.
Кроме того, администрация Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд, но ее не поддержали - суд оставил решение без изменений. Ожидается, что окончательное слово по делу может сказать Верховный суд, если апелляция продолжится.
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