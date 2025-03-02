Суд США визнав незаконним звільнення спецпрокурора Трампом
Київ • УНН
Федеральний суддя у Вашингтоні визнав незаконним звільнення Хемптона Деллінгера з посади голови Офісу спецпрокурора. Трамп не надав обґрунтування для звільнення, що суперечить федеральному законодавству.
У Вашингтоні федеральний суддя ухвалив рішення, яке визнає дії президента Дональда Трампа щодо звільнення голови Офісу спеціального прокурора незаконними. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
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Це рішення стало важливим кроком у юридичній боротьбі за подальшу долю Хемптона Деллінгера, якого Трамп звільнив з цієї посади минулого місяця.
Рішення суду ставить під сумнів законність звільнення, оскільки президент не дотримався необхідних процедур, що вимагаються федеральним законодавством для таких випадків. Спеціальні прокурори, згідно з правилами, можуть бути усунені лише через серйозні порушення, такі як неефективність чи службові злочини, проте в листі Трампа не містилося жодних конкретних обґрунтувань.
Деллінгер, в свою чергу, оскаржив своє звільнення, заявивши, що воно є порушенням його прав і проти нього не було висунуто жодних обвинувачень, що могли б обґрунтувати таку відставку. Після цього суддя Джексон надав тимчасову заборону на його звільнення, що дозволило зберегти посаду спецпрокурора, поки триває розгляд справи.
Окрім того, адміністрація Трампа подала апеляцію до Апеляційного суду, але її не підтримали – суд залишив рішення без змін. Очікується, що остаточне слово у справі може сказати Верховний суд, якщо апеляція продовжиться.
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