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Локдаун в Украине, ситуация в Беларуси и в Нагорном Карабахе - главные события суток

Киев  •  УНН

 • 13923 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине не будут вводить локдаун до конца декабря, однако жесткий карантин из-за распространения COVID-19 возможен в январе. Эксперты ООН обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси. На фоне прекращения огня в Нагорном Карабахе обострились отношения между Турцией и Францией. Об этих и других новостях прошедшие сутки в обзоре УНН.

Локдауна в Украине в декабре не будет

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что локдаун в декабре Украине не нужен. Он также отметил, что введение жестких карантинных ограничений избежать будет сложно, но будет ли локдаун введен в январе еще неизвестно.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в случае, если жесткие ограничения в Украине все же будут введены, это не повлияет на работу государственных органов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в случае введения локдауна работа всех видов транспорта не будет приостанавливаться.

Полный перечень уже согласованных с мэрами городов ограничительных мер будет обнародован во время заседания Кабинета министров 9 декабря.

По последним данным, в Украине зарегистрировано 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 15 131 новый случай.

Законопроект об ответственности за ложь в декларациях

В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла законопроект 4460-д. Он восстанавливает уголовную ответственность за умышленное декларирования недостоверных сведений и умышленное непредставление декларации, но не предусматривает лишение свободы за такие действия.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призвал Президента Украины Владимира Зеленского ветировать документ и объяснил свою позицию тем, что коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на принятие этого закона, но при этом отметил, что отсутствие наказания в виде лишения свободы “это пока”.

Законопроект о лжи в декларациях передадут на подпись Президенту на следующей неделе.

Ситуация на Донбассе

В течение менее чем двух недель наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 341 нарушение режима прекращения огня. По данным СММ ОБСЕ, общее число погибших и раненых среди гражданского населения в Донбассе с начала 2020 года составляет 116 человек — 21 погибший и 95 раненых.

По данным штаба ООС, в пятницу зафиксированы два обстрела со стороны боевиков, один украинский военный был ранен.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, скорее всего, будет продлен до 2021 года.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, парламент не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

МИД Азербайджана вручило послу Франции в Баку ноту протеста в связи с принятием Национальным собранием (верхняя палата парламента) европейской страны резолюции с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. В то же время, в МИД Армении считают важным принятие парламентом Франции этой резолюции.

В свою очередь в Кремле уклоняются от прямого ответа о принадлежности Нагорного Карабаха — Азербайджану или Армении.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал скандальную резолюцию парламента Франции о признании Нагорного Карабаха и назвал президента Франции Эммануэля Макрона “головной болью” для европейской страны.

В мире обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси

По данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.

При этом постоянный представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич обвинил Верховного комиссара ООН в распространении “неподтвержденных сведений”, которые он назвал “фейковыми новостями”, с целью “нагнетания истерии” и “оказывать давление на суверенное государство”.

В ЕС отреагировали на решение властей Беларуси прекратить диалог по правам человека. Как заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, решение властей Беларуси прекратить диалог по правам человека с Евросоюзом не помешают ЕС принимать соответствующие меры.

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