Зеленський про локдаун у грудні: він нам не потрібен

"Я вірю й сподіваюся, що, наразі, він нам не потрібен. Ми зважували всі “за” і "проти”. Дуже багато прогнозів, радилися з представниками місцевих влад. Отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру України (Денису Шмигалю - ред.) не оголошувати локдаун у грудні", - зазначив Президент.

Зазначимо, сьогодні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у грудні в Україні не планують вводити жорсткий карантин.

Також повідомлялося, що у випадку введення більш жорстких карантинних обмежень функціонування всіх видів транспорту не буде призупинятися.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.