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МОЗ пропонуватиме уряду ввести "локдаун" із початку січня - Степанов

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У зв’язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні - ми бачимо необхідність збити цю хвилю розповсюдження "ковіду" і довести її до мінімально можливих цифр. Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми пропонуємо і будемо пропонувати це уряду України. Скажемо так, плановий жорсткий карантин із максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, для того, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом трьох тижнів. Ми вважаємо, що саме такі, планові речі - можуть нас підготувати. У тому числі - до сезонного стрибка захворюваності на грип і максимально, ще раз наголошую на цьому, розвантажити нашу медичну систему", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, йшли розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Як повідомлялося раніше в УНН, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Також нагадаємо, Степанов заявив, що МОЗ не рекомендуватиме "локдаун" до кінця грудня.

Додамо, що в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу зафіксовано 15 131 новий випадок.

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