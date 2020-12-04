В Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131

"15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник", - написав Степанов.

За його даними, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 776 осіб;



летальних випадків – 235;



одужало – 13 383 особи;



здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 787 891 особа;



одужало – 397 809 осіб;



летальних випадків – 13 195;



проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 76 750 випадків;



Вінницька область – 18 271 випадок;



Волинська область – 25 465 випадків;



Дніпропетровська область – 42 224 випадки;



Донецька область – 24 595 випадків;



Житомирська область – 31 183 випадки;



Закарпатська область – 24 067 випадків;



Запорізька область – 34 721 випадок;



Івано-Франківська область – 38 588 випадків;



Київська область – 41 415 випадків;



Кіровоградська область – 5 888 випадків;



Луганська область – 6 726 випадків;



Львівська область – 48 819 випадків;



Миколаївська область – 20 358 випадків;



Одеська область – 49 131 випадок;



Полтавська область – 24 532 випадки;



Рівненська область – 32 702 випадки;



Сумська область – 32 080 випадків;



Тернопільська область – 29 007 випадків;



Харківська область – 58 030 випадків;



Херсонська область – 11 398 випадків;



Хмельницька область – 31 412 випадків;



Черкаська область – 25 492 випадки;



Чернівецька область – 34 710 випадків;



Чернігівська область – 20 327 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 65 132 317 людей, з них одужало 41 862 236. Кількість померлих зросла до 1 504 443.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.