В уряді хочуть ввести повний локдаун, мер Івано-Франківська назвав дати

За його словами, "карантин вихідного дня" був своєрідною підготовкою для більш суворого локдауну. Так, за песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, за оптимістичного – 20-25 грудня.

"Позиція уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, що це плавна підготовка до повного локдауну. Озвучувались цифри, що цей локдаун в "песимістичному" варіанті буде 10-15 грудня, в "оптимістичному" – 20-25 грудня на кілька тижнів", – сказав Марцінків.

За словами міського голови, це призведе до катастрофи для економіки, особливо в період свят, коли локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.

Напередодні стало відомо, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 19 листопада провів нараду з міськими головами, на якій обговорив боротьбу з поширенням COVID-19. Під час наради прем'єр порадив мерам задуматись над посиленням карантину, проте у пресцентрі Кабміну не повідомлялись конкретні дати щодо карантину.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

