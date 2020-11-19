Шмигаль порадив мерам задуматись над посиленням карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 19 листопада провів другу нараду з Асоціацією міст України, на якій обговорив боротьбу з поширенням COVID-19 та питання наповнення місцевих бюджетів. Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України, передає УНН.
“Кожен з нас відповідає за життя та здоров’я людей. Нам потрібно спільно нести цю відповідальність, обмінюватися конструктивними порадами та пропозиціями, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася”, — зазначив прем’єр-міністр.
Зокрема, за інформацією пресслужби, глава уряду “закликав міських голів дотримуватися карантину „вихідного дня“, адже це єдина альтернатива локдауну”.
Він також повідомив, що “варто розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, в тому числі й можливе посилення карантинних обмежень”.
“Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради”, — зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль також повідомив, що Уряд спрямував до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем та підкреслив, що Уряд спростив усі відповідні процедури. Прем’єр-міністр також закликав очільників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, що у свою чергу покращить процес перевезення кисневого обладнання.
Крім того, за результатами наради Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики спільно з органами місцевого самоврядування опрацювання питання потужностей електромереж поблизу лікарень, щоб забезпечити безперебійну подачу кисню.
Під час зустрічі очільник Уряду заслухав основні проблеми та пропозиції міських голів щодо покращення функціонування органів місцевого самоврядування.
Як повідомляв УНН, раніше Шмигаль заявив, що “карантин вихідного дня” можуть визнати форс-мажором.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу “карантину вихідного дня”, проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.
Так, з 11 листопада уряд ввів “карантин вихідного дня” на три пари вихідних до кінця листопада — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.