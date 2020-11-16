Шмигаль - бізнесу: "карантин вихідного дня" можуть визнати форс-мажором

ukru
10:24 • 23156 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 59520 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 80889 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 116756 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 114182 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 118670 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 120867 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106451 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113198 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92349 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 101091 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 109511 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 113113 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73160 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 100904 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 116751 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73149 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 114746 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 337284 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 269768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 19170 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 99757 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118882 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118663 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 115101 перегляди
Актуальне
Шмигаль - бізнесу: "карантин вихідного дня" можуть визнати форс-мажором

Шмигаль - бізнесу: "карантин вихідного дня" можуть визнати форс-мажором

Київ • УНН

 • 13554 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили доходи через локдауну вихідного дня. Зокрема, опрацьовується й варіант визнання "карантину вихідного дня" форс-мажором. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

“Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули“ для бізнесу в рамках програми "5-7-9“, визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань”, — доповів Шмигаль Президенту. 

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який постраждав через "карантин вихідного дня".

"У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі", - вказали в ОП.

Також вказано, що уряд активно працює і над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що після наказу Глави держави ретельно опрацювати це питання розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу "карантину вихідного дня", проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.

Додамо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92