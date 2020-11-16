Шмигаль - бізнесу: "карантин вихідного дня" можуть визнати форс-мажором

“Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули“ для бізнесу в рамках програми "5-7-9“, визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань”, — доповів Шмигаль Президенту.

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який постраждав через "карантин вихідного дня".

"У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі", - вказали в ОП.

Також вказано, що уряд активно працює і над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що після наказу Глави держави ретельно опрацювати це питання розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу "карантину вихідного дня", проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.

Додамо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.