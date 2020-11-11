В Україні запровадили жорсткий "карантин вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Так, МОЗ розробило зміни до постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня.
“Обмеження, яке ми хочемо встановити — це "карантин вихідного дня“, який буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні дні, заборонено — приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо”, — сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час представлення запропонованих змін.
Також, з його слів, заборонено: приймання відвідувачів у ТРЦ, інших закладах розважальної діяльності, приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами тощо.
Буде продовжуватися діяльність заклади з надання фінпослуг, операторів поштового звязку, автозаправок тощо.
Не будуть працювати заклади культури, заборонена діяльність фітнес-центрів, спортзалів та басейнів.
Йдеться про три пари вихідних підряд — кінець листопада — початок грудня.
"Уряд підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження "карантину вихідного дня" з 14 до 30 листопада 2020 року", — додав Шмигаль у Telegram-каналі.
Уряд підтримав рішення без доопрацювання, з оформленням в секретаріаті КМУ. Міністр культури Олександр Ткаченко утримався від голосування.
Нагадаємо, як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, те, скільки часу в Україні протримається “карантин вихідного дня”, залежатиме від епідеміологічної ситуації.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат — адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від “кольору” регіону різняться й обмежувальні заходи.
Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.