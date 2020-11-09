Степанов розповів, скільки може протриматися “карантин вихідного дня”

Він наголосив на тому, що запровадження такого карантину має чітку логіку.

“Якщо ми говоримо про карантин вихідного дня, у ньому є чітка логіка. Логіка наступна: ми не можемо собі дозволити, суто з економічних причин, зробити такий локдаун як зробили наші європейські колеги, наші сусіди, тобто зробити на кілька тижнів повний локдаун. Ми знайшли формулу, коли це буде субота-неділя. Коли буде максимально зменшена кількість контактів між людьми. Всім зрозуміло, що тоді зменшується ланцюг передачі хвороби. Він розривається і в такий спосіб ми у змозі будемо стабілізувати ситуацію. Логіка наша дуже проста: щоб не вводити загальнонаціональний локдаун на декілька тижнів. Щодо термінів, скільки він може протриматись і скільки тижнів, скажімо так, може бути карантин вихідного дня. Знову ж таки, все залежить від епідеміологічної ситуаціі. Якщо нам вдасться в такий спосіб зупинити розповсюдження хвороби і, як наслідок, зменшити навантаження на медичну систему, хочаб залишити на тому ж рівні на якому воно є, то ніхто його не буде тримати далі”, — розповів міністр.

Він також зазначив, що питання запровадження карантину вихідного дня, розглядатиметься на засіданні Уряду, яке має відбутися цієї середи.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 565 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.