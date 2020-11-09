Степанов розповів, скільки може протриматися “карантин вихідного дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Те, скільки часу в Україні протримається карантин вихідного дня, залежатиме від епідеміологічної ситуації. Про це в ефірі програми “Свобода слова” розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє УНН.
Він наголосив на тому, що запровадження такого карантину має чітку логіку.
“Якщо ми говоримо про карантин вихідного дня, у ньому є чітка логіка. Логіка наступна: ми не можемо собі дозволити, суто з економічних причин, зробити такий локдаун як зробили наші європейські колеги, наші сусіди, тобто зробити на кілька тижнів повний локдаун. Ми знайшли формулу, коли це буде субота-неділя. Коли буде максимально зменшена кількість контактів між людьми. Всім зрозуміло, що тоді зменшується ланцюг передачі хвороби. Він розривається і в такий спосіб ми у змозі будемо стабілізувати ситуацію. Логіка наша дуже проста: щоб не вводити загальнонаціональний локдаун на декілька тижнів. Щодо термінів, скільки він може протриматись і скільки тижнів, скажімо так, може бути карантин вихідного дня. Знову ж таки, все залежить від епідеміологічної ситуаціі. Якщо нам вдасться в такий спосіб зупинити розповсюдження хвороби і, як наслідок, зменшити навантаження на медичну систему, хочаб залишити на тому ж рівні на якому воно є, то ніхто його не буде тримати далі”, — розповів міністр.
Він також зазначив, що питання запровадження карантину вихідного дня, розглядатиметься на засіданні Уряду, яке має відбутися цієї середи.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 565 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.