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Відсьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування: хто у "червоній"

Київ • УНН

 • 77036 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Відсьогодні в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі раніше повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

"Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 09 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - написав раніше міністр.

Епідемічні рівні встановлено на 14 днів, зазначив Немчінов.

Так, до "червоної" зони віднесені:

▪️ місто Козятин та Тиврівський район Вінницької області;

▪️ міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

▪️ Царичанський район Дніпропетровської області;

▪️ міста Вугледар, Краматорськ, Новогродівка, Слов'янськ та Слов’янський район Донецької області;

▪️ міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

▪️ міста Ужгород, Берегове та Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

▪️ міста Запоріжжя та Мелітополь, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський та Чернігівський райони Запорізької області;

▪️ міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Галицький, Городенківський, Косівський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

▪️ міста Васильків, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Кагарлицький, Миронівський та Обухівський райони Київської області;

▪️ Марківський район Луганської області;

▪️ Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

▪️ місто Миколаїв Миколаївської області;

▪️ міста Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Балтський, Березівський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

▪️ міста Полтава, Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

▪️ міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

▪️ міста Суми, Ромни та Сумський район Сумської області;

▪️ міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

▪️ міста Харків, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

▪️ Великоолександрівський район Херсонської області;

▪️ міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Хмельницький та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

▪️ міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Маньківський та Тальнівський райони Черкаської області;

▪️ міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

▪️ міста Чернігів та Ніжин, Варвинський та Куликівський райони Чернігівської області.

Вказується, що до "помаранчевої зони" потрапила решта адміністративно-територіальних одиниць України.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНН, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. 

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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