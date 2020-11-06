У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях. Про повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 1002, у Харківській області - 801, у Житомирській області - 591, в Одеській області - 554 та в Івано-Франківській області - 511", - написав Степанов.
За його словами, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).
Також за останню добу:
▪️ госпіталізовано – 1 517 осіб;
▪️ летальних випадків – 201;
▪️ одужало – 10 762 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
За весь час пандемії в Україні:
▪️ захворіло – 440 188 осіб;
▪️ одужало – 195 544 особи;
▪️ летальних випадків – 8 125;
▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
Загалом випадки виявлено:
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- місто Київ - 42 375 випадків;
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- Вінницька область – 11 923 випадки;
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- Волинська область – 15 313 випадків;
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- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
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- Донецька область – 13 128 випадків;
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- Житомирська область – 17 189 випадків;
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- Закарпатська область – 16 268 випадків;
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- Запорізька область – 12 196 випадків;
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- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
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- Київська область – 18 763 випадки;
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- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
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- Луганська область – 4 214 випадків;
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- Львівська область – 32 425 випадків;
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- Миколаївська область – 9 605 випадків;
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- Одеська область – 27 392 випадки;
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- Полтавська область – 11 337 випадків;
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- Рівненська область – 21 026 випадків;
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- Сумська область – 13 635 випадків;
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- Тернопільська область – 21 708 випадків;
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- Харківська область – 41 131 випадок;
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- Херсонська область – 5 027 випадків;
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- Хмельницька область – 18 438 випадків;
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- Черкаська область – 10 292 випадки;
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- Чернівецька область – 24 079 випадків;
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- Чернігівська область – 9 787 випадків.
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Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.