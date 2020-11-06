У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 1002, у Харківській області - 801, у Житомирській області - 591, в Одеській області - 554 та в Івано-Франківській області - 511", - написав Степанов.

За його словами, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).

Також за останню добу:

▪️ госпіталізовано – 1 517 осіб;

▪️ летальних випадків – 201;

▪️ одужало – 10 762 особи;

▪️ здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За весь час пандемії в Україні:

▪️ захворіло – 440 188 осіб;

▪️ одужало – 195 544 особи;

▪️ летальних випадків – 8 125;

▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

Загалом випадки виявлено:



місто Київ - 42 375 випадків;



Вінницька область – 11 923 випадки;



Волинська область – 15 313 випадків;



Дніпропетровська область – 17 014 випадків;



Донецька область – 13 128 випадків;



Житомирська область – 17 189 випадків;



Закарпатська область – 16 268 випадків;



Запорізька область – 12 196 випадків;



Івано-Франківська область – 23 032 випадки;



Київська область – 18 763 випадки;



Кіровоградська область – 2 891 випадок;



Луганська область – 4 214 випадків;



Львівська область – 32 425 випадків;



Миколаївська область – 9 605 випадків;



Одеська область – 27 392 випадки;



Полтавська область – 11 337 випадків;



Рівненська область – 21 026 випадків;



Сумська область – 13 635 випадків;



Тернопільська область – 21 708 випадків;



Харківська область – 41 131 випадок;



Херсонська область – 5 027 випадків;



Хмельницька область – 18 438 випадків;



Черкаська область – 10 292 випадки;



Чернівецька область – 24 079 випадків;



Чернігівська область – 9 787 випадків.



Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.