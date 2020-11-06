В Україні вже 440 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 721
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисячі, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468)", - повідомив Степанов.
Також за останню добу, зі слів голови МОЗ:
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- госпіталізовано – 1 517 осіб;
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- летальних випадків – 201, що є антирекордом;
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- одужало – 10 762 особи, що є рекордом;
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- здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 440 188 осіб;
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- одужало – 195 544 особи;
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- летальних випадків – 8 125;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях", - зазначив Степанов.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ - 42 375 випадків;
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- Вінницька область – 11 923 випадки;
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- Волинська область – 15 313 випадків;
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- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
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- Донецька область – 13 128 випадків;
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- Житомирська область – 17 189 випадків;
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- Закарпатська область – 16 268 випадків;
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- Запорізька область – 12 196 випадків;
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- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
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- Київська область – 18 763 випадки;
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- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
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- Луганська область – 4 214 випадків;
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- Львівська область – 32 425 випадків;
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- Миколаївська область – 9 605 випадків;
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- Одеська область – 27 392 випадки;
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- Полтавська область – 11 337 випадків;
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- Рівненська область – 21 026 випадків;
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- Сумська область – 13 635 випадків;
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- Тернопільська область – 21 708 випадків;
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- Харківська область – 41 131 випадок;
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- Херсонська область – 5 027 випадків;
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- Хмельницька область – 18 438 випадків;
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- Черкаська область – 10 292 випадки;
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- Чернівецька область – 24 079 випадків;
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- Чернігівська область – 9 787 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, лише попередні три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра наблизилася до 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.