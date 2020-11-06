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В Украине уже 440 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9 721

В Украине уже 440 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9 721

Киев  •  УНН

 • 22316 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысячи, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468)", - сообщил Степанов.

Также за последние сутки, по словам главы Минздрава:

  • госпитализированы - 1517 человек;
  • летальных случаев - 201, что является антирекордом;
  • выздоровели - 10 762 человека, что является рекордом;
  • осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 440 188 человек;
  • выздоровели - 195 544 человека;
  • летальных исходов - 8 125;
  • проведения ПЦР-тестов - 3 521 175.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 42 375 случаев;
  • Винницкая область - 11 923 случая;
  • Волынская область - 15 313 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 014 случаев;
  • Донецкая область - 13 128 случаев;
  • Житомирская область - 17 189 случаев;
  • Закарпатская область - 16 268 случаев;
  • Запорожская область - 12 196 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
  • Киевская область - 18763 случаи;
  • Кировоградская область - 2891 случай;
  • Луганская область - 4214 случаев;
  • Львовская область - 32 425 случаев;
  • Николаевская область - 9605 случаев;
  • Одесская область - 27392 случаи;
  • Полтавская область - 11 337 случаев;
  • Ровенская область - 21 026 случаев;
  • Сумская область - 13 635 случаев;
  • Тернопольская область - 21 708 случаев;
  • Харьковская область - 41 131 случай;
  • Херсонская область - 5027 случаев;
  • Хмельницкая область - 18 438 случаев;
  • Черкасская область - 10 292 случая;
  • Черновицкая область - 24 079 случаев;
  • Черниговская область - 9787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, только предыдущие три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра приблизилась к 10 тысячам в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Украинские Национальные Новости

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