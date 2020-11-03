Степанов назвав катастрофічною ситуацію з COVID-19: легко пройти другу хвилю неможливо

“Я хочу донести реальний стан справ. Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно підготуватися до неминучого, легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, аби пережити ці випробування з мінімальними витратами”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.

Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 31 жовтня - понад 8,7 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.