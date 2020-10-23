Локдаун, мобільні госпіталі та медичне сортування: Степанов про можливі сценарії через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання медичних госпіталів та медичне сортування. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Логіка підв’язана до єдиного критерію — здатності системи охорони здоров’я надавати допомогу. Є 4 рівні, які ми для себе розрахували. Перший рівень — до 8 тисяч хворих в день — той рівень, де ми перебуваємо зараз. На ньому ми продовжуємо збільшувати кількість ліжкомісць для хворих, продовжуємо готуватися до зростання кількості хворих, нарощуємо тестування. Наступний рівень — коли у нас зросте до 10 тисяч хворих в день. На цьому рівні ми повинні ввести в дію всі 52 тисячі ліжок. У деяких регіонах почнемо розгортати мобільні, польові госпіталі. Ситуація така, що ми можемо перейти до цієї дії”, — зазначив він.
За його словами, наступний рівень — це до 15 тисячі хворих за добу. “У такому випадку ми змушені будемо ввести повний перелік обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона. В такому випадку у нас буде повна мобілізація наших лікарів, лікарів-інтернів, буде розгортання польових госпіталів", - вказав він.
"Четвертий рівень — до 20 тисяч хворих за добу. При такому сценарії заповненість ліжкового фонду може скласти до 100%. У такому випадку ми змушені будемо запроваджувати протоколи вибору. Тоді лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах. Я не хочу нікого лякати, але МОЗ проводить максимально відкриту політику. І ви маєте знати весь спектр дій, які ми будемо робити далі. Вважаю, що ми не маємо опинитися на 4 рівні”, — додав Степанов.
Нагадаємо, МОЗ готується до будь-якого розвитку подій і розробило чотирирівневий план — залежно від кількості захворілих.
Як раніше повідомлялося в УНН, у низці регіонів завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом становить 70%, а у деяких населених пунктах — 100%.
Також нагадаємо, що в Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль, цього разу — у понад 7,5 тисячі.