Локдаун, мобільні госпіталі та медичне сортування: Степанов про можливі сценарії через COVID-19

“Логіка підв’язана до єдиного критерію — здатності системи охорони здоров’я надавати допомогу. Є 4 рівні, які ми для себе розрахували. Перший рівень — до 8 тисяч хворих в день — той рівень, де ми перебуваємо зараз. На ньому ми продовжуємо збільшувати кількість ліжкомісць для хворих, продовжуємо готуватися до зростання кількості хворих, нарощуємо тестування. Наступний рівень — коли у нас зросте до 10 тисяч хворих в день. На цьому рівні ми повинні ввести в дію всі 52 тисячі ліжок. У деяких регіонах почнемо розгортати мобільні, польові госпіталі. Ситуація така, що ми можемо перейти до цієї дії”, — зазначив він.

За його словами, наступний рівень — це до 15 тисячі хворих за добу. “У такому випадку ми змушені будемо ввести повний перелік обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона. В такому випадку у нас буде повна мобілізація наших лікарів, лікарів-інтернів, буде розгортання польових госпіталів", - вказав він.

"Четвертий рівень — до 20 тисяч хворих за добу. При такому сценарії заповненість ліжкового фонду може скласти до 100%. У такому випадку ми змушені будемо запроваджувати протоколи вибору. Тоді лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах. Я не хочу нікого лякати, але МОЗ проводить максимально відкриту політику. І ви маєте знати весь спектр дій, які ми будемо робити далі. Вважаю, що ми не маємо опинитися на 4 рівні”, — додав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ готується до будь-якого розвитку подій і розробило чотирирівневий план — залежно від кількості захворілих.

Як раніше повідомлялося в УНН, у низці регіонів завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом становить 70%, а у деяких населених пунктах — 100%.

Також нагадаємо, що в Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль, цього разу — у понад 7,5 тисячі.