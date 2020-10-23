Локдаун, мобильные госпитали и медицинская сортировка: Степанов о возможных сценариях из-за COVID-19

"Логика подвязана к единому критерию - способности системы здравоохранения оказывать помощь. Есть 4 уровня, которые мы для себя рассчитали. Первый уровень - до 8 тысяч больных в день - тот уровень, где мы находимся сейчас. На нем мы продолжаем увеличивать количество койкомест для больных, продолжаем готовиться к росту числа больных, наращиваем тестирование. Следующий уровень - когда у нас вырастет до 10 тысяч больных в день. На этом уровне мы должны ввести в действие все 52 тысячи коек. В некоторых регионах начнем разворачивать мобильные, полевые госпитали. Ситуация такова, что мы можем перейти к этому действию", - отметил он.

По его словам, следующий уровень - это до 15 тысячи больных в сутки. "В таком случае мы вынуждены будем ввести полный перечень ограничений, которые предусматривает "красная" карантинная зона. В таком случае у нас будет полная мобилизация наших врачей, врачей-интернов, будет развертывание полевых госпиталей", - отметил он.

"Четвертый уровень - до 20 тысяч больных в сутки. При таком сценарии заполненность коечного фонда может составить до 100%. В таком случае мы вынуждены будем вводить протоколы выбора. Тогда врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях. Я не хочу никого пугать, но Минздрав проводит максимально открытую политику. И вы должны знать весь спектр действий, которые мы будем делать дальше. Считаю, что мы не должны оказаться на 4 уровне", - добавил Степанов.

Напомним, Минздрав готовится к любому развитию событий и разработал четырехуровневый план - в зависимости от количества заболевших.

Как ранее сообщалось в УНН, в ряде регионов загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%.

Также напомним, что в Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более чем 7,5 тысячи.