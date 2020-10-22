Україна може виділити загалом до 52 тис. ліжок для лікування хворих на COVID-19 - Степанов

"МОЗ готується до будь-якого розвитку подій і у тому числі ми розробили для себе такий чотирьохрівневий план - в залежності від кількості захворілих. І головна логіка всього цього - це здатність медичної системи надавати медичну допомогу…Ми розуміємо, що у нашій країні є можливість виділити до 52 тисяч ліжок у закладах охорони здоров’я для лікування коронавірусної хвороби. Це 30% від загальної кількості ліжок, тому що у нас немає канікул по іншим захворюванням: не по серцево-судинним, не по онкологічним захворюванням", - зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у низці регіонів завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом становить 70%, а у деяких населених пунктах — 100%.

Нагадаємо, зпочатку пандемії в Україна зафіксовано 322 879 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом.