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Степанов назвал катастрофической ситуацию с COVID-19: легко пройти вторую волну невозможно

Степанов назвал катастрофической ситуацию с COVID-19: легко пройти вторую волну невозможно

Киев  •  УНН

 • 26928 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ситуация с пандемией коронавируса превращается из сложной в катастрофическую, легко пройти вторую волну невозможно. Об этом заявил во время выступления в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я хочу донести реальное положение дел. Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо подготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - сказал Степанов. 

Напомним, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 31 октября - более 8,7 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможны фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

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