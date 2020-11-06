В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 1002, в Харьковской области - 801, в Житомирской области - 591, в Одесской области - 554 и в Ивано-Франковской области - 511", - написал Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).
Также за последние сутки:
▪️ госпитализированы - 1517 человек;
▪️ летальных случаев - 201;
▪️ выздоровели - 10762 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50506, методом ИФА - 29576).
За все время пандемии в Украине:
▪️ заболело - 440 188 человек;
▪️ выздоровели - 195 544 человека;
▪️ летальных случаев - 8125;
▪️ проведения ПЦР-тестов - 3521175.
В общем случаи выявлено:
-
- город Киев - 42375 случаев;
-
- Винницкая область - 11 923 случая;
-
- Волынская область - 15 313 случаев;
-
- Днепропетровская область - 17 014 случаев;
-
- Донецкая область - 13 128 случаев;
-
- Житомирская область - 17 189 случаев;
-
- Закарпатская область - 16 268 случаев;
-
- Запорожская область - 12 196 случаев;
-
- Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
-
- Киевская область - 18763 случаи;
-
- Кировоградская область - 2891 случай;
-
- Луганская область - 4214 случаев;
-
- Львовская область - 32 425 случаев;
-
- Николаевская область - 9605 случаев;
-
- Одесская область - 27392 случаи;
-
- Полтавская область - 11 337 случаев;
-
- Ровенская область - 21 026 случаев;
-
- Сумская область - 13 635 случаев;
-
- Тернопольская область - 21 708 случаев;
-
- Харьковская область - 41 131 случай;
-
- Херсонская область - 5027 случаев;
-
- Хмельницкая область - 18 438 случаев;
-
- Черкасская область - 10 292 случая;
-
- Черновицкая область - 24 079 случаев;
-
- Черниговская область - 9787 случаев.
-
Напомним, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысяч, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.