В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.