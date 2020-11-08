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В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

Київ • УНН

 • 29816 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 315, медпрацівників — 326)”, — написав Степанов.

Також за останню добу:

— госпіталізовано — 1157 осіб;
— летальних випадків — 138;
— одужало — 2 637 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 49 720 (в т.ч. методом ПЛР — 41 466, методом ІФА — 8 254).

За весь час пандемії в Україні:

◾️захворіло — 460 331 особа;
◾️одужало — 206 866 осіб;
◾️ летальних випадків — 8 450;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 3 613 899.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 44172 випадки;
  • Вінницька область — 12 420 випадків;
  • Волинська область — 16 105 випадків;
  • Дніпропетровська область — 17 748 випадків;
  • Донецька область — 13 907 випадків;
  • Житомирська область — 18 334 випадки;
  • Закарпатська область — 16 932 випадки;
  • Запорізька область — 13 422 випадки;
  • Івано-Франківська область — 24 066 випадків;
  • Київська область — 19 820 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 092 випадки;
  • Луганська область — 4 450 випадків;
  • Львівська область — 33 283 випадки;
  • Миколаївська область — 10 240 випадків;
  • Одеська область — 28 265 випадків;
  • Полтавська область — 11 944 випадки;
  • Рівненська область — 21 770 випадків;
  • Сумська область — 14 486 випадків;
  • Тернопільська область — 22 040 випадків;
  • Харківська область — 43 213 випадків;
  • Херсонська область — 5 441 випадок;
  • Хмельницька область — 19 493 випадки;
  • Черкаська область — 10 618 випадків;
  • Чернівецька область — 25 016 випадків;
  • Чернігівська область — 10 054 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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