В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

“За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 315, медпрацівників — 326)”, — написав Степанов.
Також за останню добу:
— госпіталізовано — 1157 осіб;
— летальних випадків — 138;
— одужало — 2 637 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 49 720 (в т.ч. методом ПЛР — 41 466, методом ІФА — 8 254).
За весь час пандемії в Україні:
◾️захворіло — 460 331 особа;
◾️одужало — 206 866 осіб;
◾️ летальних випадків — 8 450;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 3 613 899.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях”, — повідомив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 44172 випадки;
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- Вінницька область — 12 420 випадків;
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- Волинська область — 16 105 випадків;
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- Дніпропетровська область — 17 748 випадків;
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- Донецька область — 13 907 випадків;
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- Житомирська область — 18 334 випадки;
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- Закарпатська область — 16 932 випадки;
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- Запорізька область — 13 422 випадки;
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- Івано-Франківська область — 24 066 випадків;
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- Київська область — 19 820 випадків;
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- Кіровоградська область — 3 092 випадки;
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- Луганська область — 4 450 випадків;
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- Львівська область — 33 283 випадки;
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- Миколаївська область — 10 240 випадків;
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- Одеська область — 28 265 випадків;
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- Полтавська область — 11 944 випадки;
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- Рівненська область — 21 770 випадків;
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- Сумська область — 14 486 випадків;
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- Тернопільська область — 22 040 випадків;
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- Харківська область — 43 213 випадків;
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- Херсонська область — 5 441 випадок;
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- Хмельницька область — 19 493 випадки;
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- Черкаська область — 10 618 випадків;
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- Чернівецька область — 25 016 випадків;
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- Чернігівська область — 10 054 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.