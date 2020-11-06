Шмигаль: локдауну не буде, карантин вихідного дня обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину, обговорюється на рівні різних робочих груп карантин вихідного дня. Про це сказав під час виступу у сесійній залі Верховної Ради Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. МОЗ розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Але знову ж таки це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок”, - сказав Шмигаль.
Також він додав, що на рівні різних робочих груп обговорюють тему карантину вихідного дня.
“Якщо ми підійдем до такого рішення, МОЗ окремо та детально проінформує і проконсультується з нардепами щодо такої ініціативи", - додав очільник уряду.
Нагадаємо, як повідомили в уряді раніше, локдаун цілої країни уряд наразі не планує, але до жорсткіших обмежень можуть вдатися, залежно від ситуації.
Також голова МОЗ Максим Степанов спростував інформацію про запровадження в Україні "чорних" зон карантину.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.
Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.