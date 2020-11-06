Шмыгаль: локдауна не будет, карантин выходного дня обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство не рассматривает на данный момент введения тотального карантина, обсуждается на уровне различных рабочих групп карантин выходного дня. Об этом сказал во время выступления в сессионном зале Верховной Рады Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Минздрав рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболевания. Но опять же это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - сказал Шмыгаль.
Также он добавил, что на уровне различных рабочих групп обсуждают тему карантина выходного дня.
"Если мы подойдем к такому решению, Минздрав отдельно и подробно проинформирует и проконсультируется с нардепами по такой инициативе", - добавил глава правительства.
Напомним, как сообщили в правительстве ранее, локдаун целой страны правительство пока не планирует, но к более жестким ограничениям могут прибегнуть, в зависимости от ситуации.
Также глава Минздрава Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине "черных" зон карантина.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.
На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.