Степанов спростував інформацію про запровадження в Україні "чорних" зон карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні не будуть впроваджуватися "чорні" карантинні зони, така інформація – це фейк. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалося, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядає МОЗ введення "чорних" зон, які нібито обговорювали в Офісі Президента.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Якщо у "червоній" зоні показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то пропонується застосовувати повністю весь перелік обмежень, а не обирати, які саме застосовувати.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.