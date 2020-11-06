Степанов спростував інформацію про запровадження в Україні "чорних" зон карантину

"Ви знаєте, мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалося, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядає МОЗ введення "чорних" зон, які нібито обговорювали в Офісі Президента.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Якщо у "червоній" зоні показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то пропонується застосовувати повністю весь перелік обмежень, а не обирати, які саме застосовувати.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.