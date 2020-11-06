Степанов опроверг информацию о введении в Украине "черных" зон карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине не будут внедряться "черные" карантинные зоны, такая информация - это фейк. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Вы знаете, меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минздрав введение "черных" зон, которое якобы обсуждали в Офисе Президента.
Напомним, Министерство здравоохранения планирует установить определенные ограничения в "красном" уровне эпидемической опасности. Если в "красной" зоне показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от общего числа протестированных, то предлагается применять полностью весь перечень ограничений, а не выбирать, какие именно применять.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.