Ляшко: МОЗ пропонує встановити чіткий перелік обмежень у "червоних" зонах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Якщо у "червоній" зоні показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то пропонується застосовувати повністю весь перелік обмежень, а не обирати, які саме застосовувати. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Також Міністерство охорони здоров’я буде пропонувати встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Раніше в Україні дозволялося, коли територія заходила у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, визначати перелік обмежень, які діють на цій території спільно з національною комісією ТЕБ та НС та органами місцевого самоврядування. Сьогодні ми пропонуємо ввести додатковий показник, якщо окрім 320 на 100 тис. населення захворюваність перевищує і територія переходить до "червоного" рівня… І на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти обирати з цього переліку, який є у "червоній" зоні протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду посилити карантинні обмеження: що заборонять.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину.