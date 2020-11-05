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Ляшко: МОЗ пропонує встановити чіткий перелік обмежень у "червоних" зонах

Ляшко: МОЗ пропонує встановити чіткий перелік обмежень у "червоних" зонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Якщо у "червоній" зоні показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то пропонується застосовувати повністю весь перелік обмежень, а не обирати, які саме застосовувати. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Також Міністерство охорони здоров’я буде пропонувати встановити певні обмеження у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Раніше в Україні дозволялося, коли територія заходила у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, визначати перелік обмежень, які діють на цій території спільно з національною комісією ТЕБ та НС та органами місцевого самоврядування. Сьогодні ми пропонуємо ввести додатковий показник, якщо окрім 320 на 100 тис. населення захворюваність перевищує і територія переходить до "червоного" рівня… І на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від всіх протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти обирати з цього переліку, який є у "червоній" зоні протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду посилити карантинні обмеження: що заборонять.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину.

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