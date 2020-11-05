Ляшко: Минздрав предлагает установить четкий перечень ограничений в "красных" зонах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует установить определенные ограничения в "красном" уровне эпидемической опасности. Если в "красной" зоне показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от общего числа протестированных, то предлагается применять полностью весь перечень ограничений, а не выбирать, какие именно применять. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Также Министерство здравоохранения будет предлагать установить определенные ограничения в "красном" уровне эпидемической опасности. Ранее в Украине разрешалось, когда территория входила в "красный" уровень эпидемиологической опасности, определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории совместно с национальной комиссией ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель, если кроме 320 на 100 тыс. населения заболеваемость превышает и территория переходит к "красному" уровню... на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от общего числа протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня, который есть в "красной" зоне противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень", - рассказал Ляшко.
Напомним, Минздрав предложит правительству усилить карантин: что запретят.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с готовностью к ослаблению карантина.