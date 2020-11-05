У МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення: у Чернівецькій області – 571,9 (+), у Хмельницькій області – 483,5 (+), у Житомирській області – 478,5 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 110,6 (-), у Дніпропетровській області - 143,2 (+) і у Вінницькій області – 185,9 (+).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.