У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

“Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях”, — написав міністр.

За даними міністра, ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

  • місто Київ — 41373 випадки;
  • Вінницька область — 11644 випадки;
  • Волинська область — 14889 випадків;
  • Дніпропетровська область — 16600 випадків;
  • Донецька область — 12873 випадки;
  • Житомирська область — 16598 випадків;
  • Закарпатська область — 15849 випадків;
  • Запорізька область — 11750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 22521 випадок;
  • Київська область — 18329 випадків;
  • Кіровоградська область — 2813 випадків;
  • Луганська область — 4104 випадки;
  • Львівська область — 32069 випадків;
  • Миколаївська область — 9306 випадків;
  • Одеська область — 26838 випадків;
  • Полтавська область — 11079 випадків;
  • Рівненська область — 20671 випадок;
  • Сумська область — 13196 випадків;
  • Тернопільська область — 21499 випадків;
  • Харківська область — 40330 випадків;
  • Херсонська область — 4852 випадки;
  • Хмельницька область — 17989 випадків;
  • Черкаська область — 10085 випадків;
  • Чернівецька область — 23708 випадків;
  • Чернігівська область — 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.

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