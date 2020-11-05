У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях”, — написав міністр.

За даними міністра, ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:



місто Київ — 41373 випадки;



Вінницька область — 11644 випадки;



Волинська область — 14889 випадків;



Дніпропетровська область — 16600 випадків;



Донецька область — 12873 випадки;



Житомирська область — 16598 випадків;



Закарпатська область — 15849 випадків;



Запорізька область — 11750 випадків;



Івано-Франківська область — 22521 випадок;



Київська область — 18329 випадків;



Кіровоградська область — 2813 випадків;



Луганська область — 4104 випадки;



Львівська область — 32069 випадків;



Миколаївська область — 9306 випадків;



Одеська область — 26838 випадків;



Полтавська область — 11079 випадків;



Рівненська область — 20671 випадок;



Сумська область — 13196 випадків;



Тернопільська область — 21499 випадків;



Харківська область — 40330 випадків;



Херсонська область — 4852 випадки;



Хмельницька область — 17989 випадків;



Черкаська область — 10085 випадків;



Чернівецька область — 23708 випадків;



Чернігівська область — 9502 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.