У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
“Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях”, — написав міністр.
За даними міністра, ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:
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- місто Київ — 41373 випадки;
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- Вінницька область — 11644 випадки;
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- Волинська область — 14889 випадків;
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- Дніпропетровська область — 16600 випадків;
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- Донецька область — 12873 випадки;
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- Житомирська область — 16598 випадків;
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- Закарпатська область — 15849 випадків;
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- Запорізька область — 11750 випадків;
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- Івано-Франківська область — 22521 випадок;
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- Київська область — 18329 випадків;
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- Кіровоградська область — 2813 випадків;
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- Луганська область — 4104 випадки;
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- Львівська область — 32069 випадків;
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- Миколаївська область — 9306 випадків;
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- Одеська область — 26838 випадків;
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- Полтавська область — 11079 випадків;
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- Рівненська область — 20671 випадок;
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- Сумська область — 13196 випадків;
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- Тернопільська область — 21499 випадків;
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- Харківська область — 40330 випадків;
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- Херсонська область — 4852 випадки;
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- Хмельницька область — 17989 випадків;
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- Черкаська область — 10085 випадків;
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- Чернівецька область — 23708 випадків;
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- Чернігівська область — 9502 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.