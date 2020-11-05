В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киев, а также Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - написал министр.

По данным министра, ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

  • город Киев - 41373 случаи;
  • Винницкая область - 11644 случаи;
  • Волынская область - 14889 случаев;
  • Днепропетровская область - 16600 случаев;
  • Донецкая область - 12873 случаи;
  • Житомирская область - 16 598 случаев;
  • Закарпатская область - 15849 случаев;
  • Запорожская область - 11750 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
  • Киевская область - 18329 случаев;
  • Кировоградская область - 2813 случаев;
  • Луганская область - 4104 случая;
  • Львовская область - 32 069 случаев;
  • Николаевская область - 9306 случаев;
  • Одесская область - 26838 случаев;
  • Полтавская область - 11 079 случаев;
  • Ровенская область - 20671 случай;
  • Сумская область - 13 196 случаев;
  • Тернопольская область - 21 499 случаев;
  • Харьковская область - 40 330 случаев;
  • Херсонская область - 4852 случая;
  • Хмельницкая область - 17989 случаев;
  • Черкасская область - 10085 случаев;
  • Черновицкая область - 23 708 случаев;
  • Черниговская область - 9502 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи.

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