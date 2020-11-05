В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киев, а также Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - написал министр.
По данным министра, ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
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- город Киев - 41373 случаи;
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- Винницкая область - 11644 случаи;
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- Волынская область - 14889 случаев;
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- Днепропетровская область - 16600 случаев;
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- Донецкая область - 12873 случаи;
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- Житомирская область - 16 598 случаев;
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- Закарпатская область - 15849 случаев;
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- Запорожская область - 11750 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
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- Киевская область - 18329 случаев;
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- Кировоградская область - 2813 случаев;
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- Луганская область - 4104 случая;
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- Львовская область - 32 069 случаев;
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- Николаевская область - 9306 случаев;
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- Одесская область - 26838 случаев;
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- Полтавская область - 11 079 случаев;
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- Ровенская область - 20671 случай;
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- Сумская область - 13 196 случаев;
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- Тернопольская область - 21 499 случаев;
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- Харьковская область - 40 330 случаев;
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- Херсонская область - 4852 случая;
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- Хмельницкая область - 17989 случаев;
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- Черкасская область - 10085 случаев;
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- Черновицкая область - 23 708 случаев;
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- Черниговская область - 9502 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи.