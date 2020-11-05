В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - написал министр.

По данным министра, ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:



город Киев - 41373 случаи;



Винницкая область - 11644 случаи;



Волынская область - 14889 случаев;



Днепропетровская область - 16600 случаев;



Донецкая область - 12873 случаи;



Житомирская область - 16 598 случаев;



Закарпатская область - 15849 случаев;



Запорожская область - 11750 случаев;



Ивано-Франковская область - 22 521 случай;



Киевская область - 18329 случаев;



Кировоградская область - 2813 случаев;



Луганская область - 4104 случая;



Львовская область - 32 069 случаев;



Николаевская область - 9306 случаев;



Одесская область - 26838 случаев;



Полтавская область - 11 079 случаев;



Ровенская область - 20671 случай;



Сумская область - 13 196 случаев;



Тернопольская область - 21 499 случаев;



Харьковская область - 40 330 случаев;



Херсонская область - 4852 случая;



Хмельницкая область - 17989 случаев;



Черкасская область - 10085 случаев;



Черновицкая область - 23 708 случаев;



Черниговская область - 9502 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи.