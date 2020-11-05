В Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с готовностью к ослаблению карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 5 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация - на Буковине, в Хмельницкой и Житомирской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 571,9 (+), в Хмельницкой области - 483,5 (+), в Житомирской области - 478,5 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 110,6 (-), в Днепропетровской области - 143,2 (+) и в Винницкой области - 185,9 (+).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.