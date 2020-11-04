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Локдаун цілої країни уряд не планує, але жорсткіші обмеження не виключені - Шмигаль

Локдаун цілої країни уряд не планує, але жорсткіші обмеження не виключені - Шмигаль

Київ • УНН

 • 11790 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Локдаун цілої країни уряд наразі не планує, але до жорсткіших обмежень можуть вдатися, залежно від ситуації. Про це повідомив під час засідання уряду у середу, 4 листопада, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Всі ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень”, - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив раніше, що жорсткий карантин в Україні — це виключно резервний момент, коли не можна буде зробити чогось іншого.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.

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