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Локдаун целой страны правительство не планирует, но более жесткие ограничения не исключены - Шмыгаль

Локдаун целой страны правительство не планирует, но более жесткие ограничения не исключены - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 11779 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Локдаун целой страны правительство пока не планирует, но к более жестким ограничениям могут прибегнуть, в зависимости от ситуации. Об этом сообщил во время заседания правительства в среду, 4 ноября, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Все мы видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил ранее, что жесткий карантин в Украине - это исключительно резервный момент, когда нельзя будет сделать чего-то другого.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.

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