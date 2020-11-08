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В Украине уже 460 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9397

В Украине уже 460 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9397

Киев  •  УНН

 • 29814 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине на утро 8 ноября зафиксировано уже 460 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 9,4 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326)”, — написал Степанов.

Также за последние сутки:

— госпитализированы — 1157 человек;
— летальных случаев — 138;
— выздоровели — 2637 человек;
— осуществлено тестирований за сутки — 49 720 (в т.ч. методом ПЦР — 41466, методом ИФА — 8254).

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 460 331 человек;
◾️ выздоровело — 206 866 человек;
◾️ летальных случаев — 8450;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 3 613 899.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), м. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 44172 случаи;
  • Винницкая область — 12 420 случаев;
  • Волынская область — 16 105 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 748 случаев;
  • Донецкая область — 13 907 случаев;
  • Житомирская область — 18 334 случая;
  • Закарпатская область — 16 932 случая;
  • Запорожская область — 13 422 случая;
  • Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
  • Киевская область — 19 820 случаев;
  • Кировоградская область — 3092 случая;
  • Луганская область — 4450 случаев;
  • Львовская область — 33 283 случая;
  • Николаевская область — 10 240 случаев;
  • Одесская область — 28 265 случаев;
  • Полтавская область — 11 944 случая;
  • Ровенская область — 21 770 случаев;
  • Сумская область — 14 486 случаев;
  • Тернопольская область — 22 040 случаев;
  • Харьковская область — 43 213 случаев;
  • Херсонская область — 5441 случай;
  • Хмельницкая область — 19493 случаи;
  • Черкасская область — 10 618 случаев;
  • Черновицкая область — 25 016 случаев;
  • Черниговская область — 10 054 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее Степанов заявил, что в Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна не будет, а карантин выходного дня еще обсуждается.

Добавим, что в “красной” зоны карантина попали 13 областных центров.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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