В Украине уже 460 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9397

Ранее Степанов заявил, что в Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна не будет, а карантин выходного дня еще обсуждается.

Добавим, что в “красной” зоны карантина попали 13 областных центров.