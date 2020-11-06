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До "червоної" зони карантину потрапили 13 обласних центрів – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапило 13 обласних центрів. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.

"До "червоного" рівня внесені 198 адміністративних одиниць з 23 областей, це на 86 більше, ніж на попередньому тижні…Також за останній тиждень до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки додалися 2 обласних центри – це, зокрема, місто Краматорськ та Запоріжжя… Таким чином, до "червоного" рівня… потрапляє 13 обласних центрів", - розповів Ляшко.

Як повідомлялося раніше в УНН, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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