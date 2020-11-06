До "червоної" зони карантину потрапили 13 обласних центрів – МОЗ

"До "червоного" рівня внесені 198 адміністративних одиниць з 23 областей, це на 86 більше, ніж на попередньому тижні…Також за останній тиждень до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки додалися 2 обласних центри – це, зокрема, місто Краматорськ та Запоріжжя… Таким чином, до "червоного" рівня… потрапляє 13 обласних центрів", - розповів Ляшко.

Як повідомлялося раніше в УНН, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.