В "красную" зону карантина попали 13 областных центров - Минздрав

"В "красный" уровень внесены 198 административных единиц из 23 области, это на 86 больше, чем на предыдущей неделе... Также за последнюю неделю к "красному" уровеню эпидемиологической опасности добавились 2 областных центра - это, в частности, город Краматорск и Запорожье... Таким образом, в "красный" уровень... попадает 13 областных центров", - рассказал Ляшко.

Как сообщалось ранее в УНН, с понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.