В "красную" зону карантина попали 13 областных центров - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине в "красный" уровень эпидемиологической опасности попало 13 областных центров. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает корреспондент УНН.
"В "красный" уровень внесены 198 административных единиц из 23 области, это на 86 больше, чем на предыдущей неделе... Также за последнюю неделю к "красному" уровеню эпидемиологической опасности добавились 2 областных центра - это, в частности, город Краматорск и Запорожье... Таким образом, в "красный" уровень... попадает 13 областных центров", - рассказал Ляшко.
Как сообщалось ранее в УНН, с понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.