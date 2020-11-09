В Україні вже 469 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 687
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321)", - повідомив голова МОЗ.
Зі слів Степанова, також за останню добу:
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- госпіталізовано – 1 100 осіб;
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- летальних випадків – 115;
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- одужало – 2 277 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).
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За весь час пандемії в Україні
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- захворіло – 469 018 осіб;
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- одужало – 209 143 особи;
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- летальних випадків – 8 565;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях", - додав він.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 44 920 випадків;
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- Вінницька область – 12 566 випадків;
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- Волинська область – 16 436 випадків;
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- Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
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- Донецька область – 14 190 випадків;
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- Житомирська область – 18 970 випадків;
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- Закарпатська область – 17 192 випадки;
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- Запорізька область – 14 105 випадків;
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- Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
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- Київська область – 20 410 випадків;
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- Кіровоградська область – 3 142 випадки;
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- Луганська область – 4 539 випадків;
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- Львівська область – 33 754 випадки;
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- Миколаївська область – 10 559 випадків;
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- Одеська область – 28 728 випадків;
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- Полтавська область – 12 204 випадки;
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- Рівненська область – 22 140 випадків;
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- Сумська область – 14 863 випадки;
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- Тернопільська область – 22 216 випадків;
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- Харківська область – 43 930 випадків;
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- Херсонська область – 5 558 випадків;
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- Хмельницька область – 19 839 випадків;
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- Черкаська область – 10 723 випадки;
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- Чернівецька область – 25 411 випадків;
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- Чернігівська область – 10 164 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, лише попередні кілька днів Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра перевищила 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.